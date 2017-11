De brandweer van Harlingen is donderdagavond uitgereden voor een brand op een boot in de stad. Het betrof een uitslaande brand op een schip aan de Rozengracht, aan de zuidkant van het centrum. Er is één persoon gewond geraakt. Die is behandeld door ambulancepersoneel. De brandweer heeft een blusboot ingezet. Bij de korte doch hevige brand ontploften meerdere gasflessen. Daarom moest de brandweer op veilige afstand blussen.

