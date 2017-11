Werkstraf geëist tegen veroorzaker aanrijding De Westereen

Tegen een 58-jarige man uit De Westereen is donderdagmiddag een werkstraf van tachtig uur geëist, omdat hij vorig jaar december op zijn scooter een voetganger in zijn woonplaats heeft aangereden. De officier van justitie eiste ook een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. De scooterrijder had een voetganger die zijn hond uitliet van achteren aangereden. De Westereender had te veel gedroken en vertelde dat hij het slachtoffer niet had gezien.

De scooterrijder liep meerdere verwondingen aan zijn hoofd op. Het slachtoffer hield aan het ongeluk een hersenschudding en een gebroken been over. De veroorzaker moet ook de kosten van het ongeluk betalen, liet de verzekeraar weten. Die kosten zijn ruim 12.000 euro.

De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.