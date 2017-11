Ondernemers Drachten dreigen: "Wij gaan open op koopzondag"

Een grote groep ondernemers in Drachten is boos op de gemeente Smallingerland. Zo'n 40 tot 50 ondernemers in het centrum van Drachten willen graag dat hun winkel op 24 en 31 december opengaat. Maar dat mag niet omdat die dagen op een zondag vallen en er in Smallingerland geen koopzondagen zijn. De gemeente wil ook voor die beide zondagen in december geen uitzondering maken. Daar zijn de Drachtster ondernemers niet blij mee. In omliggende plaatsen, zoals Beetsterzwaag en Gorredijk, zijn winkels op die dagen namelijk wel open.

''We zien nu dat onze klanten naar andere gemeenten gaan. Ik vind het verschrikkelijk'', vertelt Ruth Hut van kledingwinkel La Moda. Volgens haar riskeren ondernemers die op die dagen wel opengaan een boete van 10.000 euro. Hut doet een oproep aan de gemeente: ''Ik hoop dat ze nu wel een keer met de ondernemers meedenken. Ze zeggen dat ze dat doen, maar in de praktijk is dat niet het geval.'' Het grootste deel van de groep ondernemers laat het besluit afhangen van de gemeente. Het andere deel gaat zeker open, ook al mag dat niet van Smallingerland.

De gemeente Smallingerland geeft aan dat als de ondernemers toch op zondag opengaan, ze maatregelen kunnen verwachten. Welke maatregelen dat precies zijn, weet de gemeente nog niet.