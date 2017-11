Kramer niet bij 1500 meter en ploegenachtervolging in Thialf

Sven Kramer doet komend weekend bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen niet mee aan de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Kramer heeft een luchtweginfectie opgelopen en kan daardoor vrijdag en zaterdag niet het ijs van Thialf op. Of Kramer zondag wel de vijf kilometer rijdt, is nog niet duidelijk. ''Ik kan geen risico's met mijn gezondheid nemen'', vertelt Kramer, die zaterdag op de 1500 meter werd vervangen door eerste reserve Kjeld Nuis.

In Heerenveen wordt dit weekend de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gereden. Volgende week vertrekken de schaatsers naar het Noorse Stavanger. Kramer won eind oktober goud op de 5000 meter bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Ook kreeg hij een zilveren medaille op de 10.000 meter en brons op de 1500 meter.