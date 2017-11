SC Heerenveen speelt gelijk in oefenduel tegen Werder Bremen

Sportclub Heerenveen heeft donderdagavond gelijk gespeeld in de oefenwedstrijd tegen SV Werder Bremen. In het Duitse Aurich werd het 2-2 tussen de twee ploegen. De club uit Heerenveen stond lange tijd op voorsprong door een doelpunt van Pelle van Amersfoort in de eerste helft. Twintig minuten voor het eind van de wedstrijd kwam Werder Bremen op gelijke hoogte en door een goal van Kruse werd het zelfs 2-1. In de negentigste minuut stelde Jordy Bruijn het punt veilig voor Heerenveen.

Heerenveen speelde zonder Reza Ghoochannejhad, Marco Rojas, Denzel Dumfries, Morten Thorsby en Martin Ødegaard. Zij spelen deze week met hun eigen land. Zo speelt Rojas met Nieuw-Zeeland in twee wedstrijden tegen Peru voor in plek op het WK.