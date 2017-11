VIDEO: Filmfestival Folk

Het Noordelijk Film Festival trekt jaarlijks meer dan 20 duizend mensen naar Leeuwarden. De komende dagen zullen stadsschouwburg De Harmonie, poppodium Neushoorn en filmhuis Slieker het decor zijn van het festival. Het festival is woensdag officieel geopend met de Noorse film Thelma, die werd vertoond in De Harmonie. Maar wie komt er ieder jaar weer naar het filmfestival, en waarom wil iemand dagenlang in het donker zitten met tientallen vreemdelingen? In Filmfestival Folk vragen wij bezoekers van het festival iedere dag naar hun ervaringen en mening. Vandaag spreken we de 73-jarige Ans Kok uit Velp.