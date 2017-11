Noorden krijgt achttien emissievrije Arriva-treinen

Over enkele jaren rijden er achttien emissievrije treinen van Arriva over het spoor in Noord-Nederland. De vervoerder heeft daarvoor donderdag een contract ondertekend met de treinfabrikant Stadler. Naast de nieuwbouw van de uitstootvrije treinen worden ook 51 andere treinen van Arriva volledig gerenoveerd. In totaal gaat het om een order van ruim 170 miljoen euro.

De nieuwe treinen zijn niet alleen duurzaam, maar zullen ook veel minder lawaai maken. Later deze maand brengt de vervoerder een bezoek aan de fabriek van Stadler in Zwitserland. Daar zal worden besloten hoe de nieuwe treinen er van binnen uit komen te zien.