Bezwaren tegen windpark Nij Hiddum-Houw afgewezen

De provincie kan doorgaan met de procedures voor het windpark Nij Hiddum-Houw bij de Afsluitdijk. De rechter heeft de bezwaren van de Stichting Hou Friesland Mooi afgewezen. De stichting probeerde donderdag met een kort geding de plannen voor het windpark tegen te houden, omdat de inspraakprocedure verkeerd zou zijn verlopen. Hou Friesland Mooi had een alternatief plan opgesteld en had gewild dat Gedeputeerde Staten daar naar had gezien. Dat is niet gebeurd, maar de rechter vindt dat Gedeputeerde Staten niets verkeerd heeft gedaan.