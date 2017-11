Stembus voor 'It moaiste fan Fryslân' sluit bijna

Wie nog niet heeft gestemd op 'It moaiste fan Fryslân', moet dat snel doen. Alleen deze week kan er nog een stem worden uitgebracht op het mooiste object in onze provincie. Momenteel liggen het Eise Eisinga Planetarium in Franeker en de Waterpoort in Sneek nek-aan-nek in de strijd om de eerste plaats.

De verkiezing begon eerder dit jaar met een top 100. Daar zijn nu nog tien finalisten van over. Tot nu toe zijn er 44.000 stemmen uitgebracht. De stembus sluit komende zaterdag om twaalf uur. Donderdagavond wordt de laatste aflevering van het programma uitgezonden bij Omrop Fryslân. De winnaar wordt op 16 november bekendgemaakt tijdens een speciale uitzending van Fryslân Hjoed.