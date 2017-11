Directeur Arjan Berkhuysen verlaat de Waddenvereniging

Directeur Arjan Berkhuysen stopt bij de Waddenvereniging. Hij wordt directeur van de nieuwe organisatie World Fish Migration Foundation. Deze organisatie wil het onderwerp vismigratie wereldwijd op de agenda zetten. Berkhuysen heeft bij de Waddenvereniging al op diverse vlakken ervaring opgedaan met dit onderwerp. Zo legde hij de basis voor de vismigratierivier tussen het IJsselmeer en de Waddenzee.

De Waddenvereniging vindt het jammer dat Berkhuysen vertrekt, maar is de oud-directeur ook dankbaar voor al het werk dat hij heeft verzet. Zo was hij betrokken bij het opzetten van één beheerautoriteit voor het Waddengebied. Er is nog geen opvolger gevonden. Hier zal de Waddenvereniging zich de komende weken mee bezighouden.