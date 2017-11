Startschot gegeven voor bouw zonnepark Leeuwarden

In de directe omgeving van Leeuwarden is men begonnen met de aanleg van een groot zonnepark. Er moeten uiteindelijk drie van deze zonneparken bij de rondweg de Haak om Leeuwarden komen te liggen. Toen de plannen werden gemaakt voor de Haak is er afgesproken dat de weg duurzamer zou moeten zijn dan de traditionele wegen. Daarom wordt er onder andere al LED-verlichting gebruikt. Er is daarnaast ook besloten dat er duurzame energie opgewekt zou worden langs de weg. Door de aanleg van de Haak zijn locaties ontstaan die geen functie meer hebben. Deze locaties zijn uitermate geschikt om zonnepanelen op neer te zetten. Het eerste park waar nu mee begonnen is, levert zometeen energie aan zo'n duizend huishoudens.