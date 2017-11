Geld voor Marrumer melkfabriek gebruikt om te winkelen

Tegen de ex-directeur van het culturele centrum in Marrum is 100 uren werkstraf geëist, omdat hij 120 duizend euro subsidiegeld heeft verduisterd. Het geld was bedoeld voor de verbouw van de oude melkfabriek, maar de man boekte het over naar zijn eigen rekening en die van zijn dochter en ex-vrouw. Hij heeft het geld onder andere uitgegeven in winkels, cafés en in een sexclub. De man vindt niet dat hij geld heeft verduisterd. Hij kan dit echter niet bewijzen omdat de financiële administratie volgens hem is gestolen. Hij erkent wel dat hij een drankprobleem heeft, waar hij veel geld aan heeft uitgegeven.