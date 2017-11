Werkstraf voor naakte Sneker die scooterrijder mishandelde

Een 22-jarige man uit Sneek heeft donderdag een werkstraf van 60 uren gekregen, omdat hij afgelopen zomer midden in het stadscentrum al zijn kleding uitdeed en met zijn geslachtsdeel slingerde. Ook schopte hij kort daarvoor een man van zijn scooter.

De Sneker wilde op de scooter zitten, maar het slachtoffer verbood dat. De Sneker gooide bier over de scooter en gaf de scooterrijder een trap in zijn rug en klappen, toen die wilde wegrijden. Daarna ging de Sneker uit de kleren en begon hij te schreeuwen. Volgens getuigen, onder wie kinderen, was de verdachte dronken. Naast de werkstraf moet de man de scootterrijder bijna duizend euro schadevergoeding en smartengeld betalen.