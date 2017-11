Geen koopzondagen gedurende de feestdagen in Achtkarspelen

Winkels in Achtkarspelen mogen niet extra open op de zondag voor de kerstdagen en op Oudjaarsdag. Dat zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de politieke partij Gemeentebelangen Achtkarspelen. Volgens die partij zou het voor het winkelend publiek en voor de ondernemers een goede zaak zijn als de winkels op deze zondagen open zouden mogen zijn. Mensen kunnen dan het doen van boodschappen beter spreiden over de dagen. Ook zou het beter zijn voor het bevoorraden van de winkels. Maar Achtkarspelen heeft geen mogelijkheid voor een koopzondag. Dat is zo vastgelegd in de gemeentelijke regels en daar kan volgens B&W geen ontheffing voor worden gegeven.