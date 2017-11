VIDEO: Dansen met Wiebe

Wiebe Kaspers, de Friese zanger en muzikant, is met zijn band op zoek naar jou! En dan met name naar jouw lijf en bewegingen. De band is namelijk van plan om een bijzondere videoclip op te nemen voor het nummer 'Sjoch it ljocht'. "Wij willen volgende week bij de clipopnamen zoveel mogelijk mensen met ons mee laten doen," zo zegt Kaspers. Het is de bedoeling om met de band een eenvoudige dans te doen. "Wij willen mensen in beweging zetten. Niet bij de pakken neerzitten, nee opstaan, en ervoor gaan. Dat is het motto dat wij willen uitdragen, ook in aanloop naar KH2018."

Het is de bedoeling dat mensen een dansje leren, en dat de videoclip voor een deel met een drone wordt gefilmd. De instructies voor het dansje zijn terug te vinden op youtube. Presentator Arjen Overmaat en producer Martine van der Steege hebben donderdag het dansje al geprobeerd.