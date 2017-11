Knegt en Schulting naar halve finale 1.500 meter in Shanghai

Shorttracker Sjinkie Knegt heeft bij wereldbekerwedstrijden in het Chinese Shanghai de halve finale bereikt op de 1.500 meter. Hij won zowel zijn voorronde als de eerste ronde. Ook Itzhak de Laat uit Leeuwarden haalde de halve finale op de 1.500 meter. Die wordt zaterdag gereden. Dennis Visser uit Lemmer werd uitgeschakeld op deze afstand. Hij overleefde de voorronde, maar werd laatste in zijn rit in de eerste ronde.

Op de 500 meter werd Knegt uitgeschakeld. Hij plaatste zich vanuit de voorronde wel voor de eerste ronde, maar liep daarin tegen een diskwalificatie aan. Ook Daan Breeuwsma kwam niet door de eerste ronde.

Schulting

Bij de vrouwen plaatste Suzanne Schulting zich voor de halve finale op de 1.500 meter. De vrouwen reden alleen de eerste ronde en Schulting werd daarin tweede in haar rit. Dat was genoeg om zaterdag de halve finale te mogen rijden.

Op de 500 meter haalde Schulting de kwartfinale. Ze werd tweede in de voorronde en won haar eerste ronde. Zowel de halve finale 1.500 meter als de kwartfinale 500 meter worden zaterdag gereden.