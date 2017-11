Friese kast grootste aankoop ooit Groninger Museum

Met de aankoop van een bijzondere kast met Friese oorsprong, heeft het Groninger Museum in Groningen zijn grootste aankoop ooit gedaan. De kast van kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman is van het Hindelooper model. Werkman heeft de kast in 1943 beschilderd in opdracht van de Heerenveenster dominee August Henkels. Hij en werkman waren vrienden. De dominee was gefascineerd door Werkman's schilderijen en druksels en verzamelde deze. Af en toe gaf hij Werkman privee-opdrachten, met als hoogtepunt de kast. Het is een van de belangrijkste werken van Werkman.

Vanaf vrijdag is de kast te zien voor publiek in de permanente tentoonstelling De Collectie in het Groninger Museum. De kast is een traditioneel meubel met moderne Bijbelse voorstellingen.