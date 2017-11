Ratten zitten CDA dwars

De CDA-fractie in de gemeenteraad van De Fryske Marren heeft vragen gesteld over de bestrijding van ratten. De partij wil van het college van burgemeester en wethouders weten wat hier in de gemeente aan wordt gedaan. Het CDA zegt dat inwoners van Delfstrahuizen steeds vaker melding doen van overlast door ratten en ander ongedierte. De fractie wil weten of er duidelijkheid is over de overlast van ongedierte in de gemeente.