Meshack Lufile speelt niet langer bij Aris Leeuwarden. De Canadese center wordt vervangen door Jeroen van der List. Hij past meer bij de speelwijze die coach Tony van den Bosch voor ogen heeft.

Van der List speelde in het seizoen 2009-2010 ook bij Aris, daarna onder andere voor Den Bosch en Leiden. Vorig jaar speelde hij in Japan. Van der List traint vanaf volgende week mee in het Kalverdijkje. Zijn wedstrijddebuut is tijdens de thuiswedstrijd tegen Groningen, op zaterdag 18 november.