Friezen zijn liever op een gewone fiets onderweg

Friezen stappen liever op een gewone fiets dan op een elektrische. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat elektrische fietsen met name populair zijn in het oosten van Nederland: in Drenthe en Overijssel. In de categorie 'meest gebruikte vervoermiddel' scoort de gewone fiets 27 procent in Fryslân, terwijl de elektrische fiets op zo'n 2 procent zit. Friezen maken ook niet heel veel gebruik van het openbaar vervoer: net wat meer dan 3 procent van alle ritten gaat met de bus of met de trein. Met zo'n 45 procent wordt er het vaakst gekozen voor de auto. Ook wandelen is met 19 procent behoorlijk populair.