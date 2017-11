Afghaanse Maedeh in de finale voor MBO-ambassadeur

De 21 jarige Maedeh Rahimi uit Burgum staat in de finale van de verkiezing van ambassadeur voor het MBO. De uitslag van de internetverkiezing is donderdag bekendgemaakt. Maedeh is studente aan het ROC De Friese Poort in Leeuwarden en komt uit Afghanistan. Ze mocht meedoen aan de verkiezing vanwege haar zeer goede stageresultaten. Op 23 november is de grote finale. Uit 39 kandidaten zijn 10 finalisten via een internetverkiezing uitgekozen. Op een groot gala in Apeldoorn zal de uiteindelijke ambassadeur door een jury gekozen worden.

De situatie van Maedeh is bijzonder: ze heeft geen status en loopt kans teruggestuurd te worden naar Afghanistan. Ze woont met haar familie in het AZC in Burgum.