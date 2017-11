Politie houdt opnieuw verdachte (30) aan in drugszaak Sneek

De politie heeft woensdagochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het Sneker onderzoek naar drugshandel en witwassen. Het gaat om een man van 30 jaar uit Sneek. Hij meldde zichzelf op het bureau omdat hij wist dat hij werd gezocht. De man wordt verdacht van bezit of handel in drugs en van witwassen. Hij werd in maart 2015 ook al eens aangehouden nadat de politie aan het Kaatsland in Sneek een hennepkwekerij oprolde.

Op 31 oktober doorzocht de politie tien gebouwen in het kader van een onderzoek naar drugshandel en witwassen. Er is beslag gelegd op geld, auto's en woningen. Die dat zijn al drie verdachten opgepakt. Twee van hen zitten nog vast. Ook deze mannen van 31 en 33 jaar komen uit Sneek. De politie gaat door met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.