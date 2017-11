Leeuwarder energiecoach een succes

De Leeuwarder energiecoach is een succes: in een jaar tijd hebben zich zo'n driehonderd gezinnen aangemeld voor energieadvies van de coach. De energiecoach begon in november afgelopen jaar met het geven van tips aan minima voor het besparen van energie. En dat helpt: huishoudens gaan bewuster om met het verbruik van energie en ze besparen ook echt geld op de energierekening, zo zegt de gemeente Leeuwarden. Dat komt bijvoorbeeld door het gebruik van ledlampen en tochtstrippen. De gemeente Leeuwarden wil nu ook het installeren en gebruiken van zonnepanelen beschikbaar maken voor mensen met een lager inkomen.



​Op de Noordelijke Klimaattop in Groningen worden donderdag de resultaten van Leeuwarden besproken. Wethouder Jan Atze Nicolai zet dan samen met veel andere gemeenten uit het Noorden van Nederland zijn handtekening onder een gemeenschappelijke verklaring voor de aanpak van energie-armoede.