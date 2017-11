"Bruggeld moet volledig afgeschaft worden"

Het bruggeld in de gemeente Heerenveen moet volledig worden afgeschaft. Met die oproep komt de fractie van D66 donderdagavond in de raadsvergadering van Heerenveen. Daarin wordt de begroting behandeld. De partij vindt het bruggeld niet passen bij een gemeente die waterrecreatie belangrijk vindt. Onder andere in Akkrum moet bruggeld worden betaald. D66 zegt dat dit voor sommige watersporters reden genoeg is om een andere route te kiezen.