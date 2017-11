WOZ-waarde omhoog in Fryslân

Een huis in Fryslân had vorig jaar een gemiddelde WOZ-waarde van 169.000 euro. Dat blijkt uit een overzicht van het CBS. Het gemiddelde ligt daarmee 5.000 euro hoger dan een jaar eerder. De cijfers komen uit een overzicht van het CBS met de gemiddelde WOZ-waarde in alle provincies.

Noord-Holland staat in dat overzicht bovenaan met een gemiddelde WOZ-waarde van 259.000 euro. Groningen staat onderaan. Daar is de gemiddelde WOZ-waarde 157.000 euro. Groningen staat daarmee net onder Fryslân. De WOZ-waarde is bepalend voor de onroerende-zaakbelasting die moet worden betaald.