Grootste sloepenconcert van Nederland in Heeg

In Heeg wordt 30 juni 2018 het grootste sloepenconcert van Nederland georganiseerd. Het concert heeft als naam 'Kom terug naar Heeg' en wordt gehouden in het kader van Culturele Hoofdstad. Bekende artiesten als Jeroen van der Boom, Hans Klok en Iris Kroes zullen naar Heeg toe komen, en tijdens hun optreden vertellen wat voor herinneringen ze hebben aan Heeg.

Woensdagavond is de promotiecampagne van het concert gestart. Een vrachtwagen met daarop een grote reclameposter van het concert rijdt weg. De vrachtwagen zal door heel Europa rijden. Karin Bloemen stuurde de vrachtwagen Europa in. Zij staat als presentatrice van het sloepenconcert ook op de poster. Bloemen kwam vroeger regelmatig in Heeg, omdat ze een vriend had met een huis in Beetsterzwaag.