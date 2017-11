Drachten heeft kerstverlichting naar Londens voorbeeld

In de Drachtster winkelstraten Aldewei en Merk is kerstverlichting geplaatst. Het doel van de verlichting is om dezelfde sfeer te creëren die ze in de Londense straat Oxfordstreet hebben. De werkgroep DR8888 heeft gezocht naar allemaal verlichte wereldsteden en kwam toen een afbeelding van de Oxfordstreet tegen. Deze winkelstraat was in hun ogen schitterend verlicht en diende daarna als voorbeeld voor Drachten.

De werkgroep DR8888 is in het leven geroepen door de Drachtster winkeliersvereniging Ha&IE.