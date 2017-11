Provincie komt met actieplan voor behoud insecten

De provincie komt met een actieplan om het aantal insecten in Fryslân niet nog meer te laten dalen. Die toezegging deed gedeputeerde Johannes Kramer woensdag aan Provinciale Staten. GroenLinks-Statenlid Retze van der Honing had met steun van een groot aantal andere partijen om zo'n actieplan gevraagd. Van der Honing baseert zich op een groot Nederlands-Duits onderzoek dat heeft vastgesteld, dat in 30 jaar driekwart van de insecten zijn verdwenen. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat de vermindering van de weidevogels een gevolg is van het verdwijnen van de insecten.

Provinciale Staten wil dat de provincie met gemeenten, natuur- en landbouworganisaties, boeren, waterschappen en deskundigen actie onderneemt. Een van de actiepunten kan zijn maatregelen te treffen om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.