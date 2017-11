Friese wegen worden veiliger gemaakt voor LF2018

Een ruime meerderheid in Provinciale Staten is woensdag akkoord gegaan met het veiliger maken van de Friese wegen voor Leeuwarden-Fryslân 2018. De statenfractie van het CDA heeft dat voorgesteld. De wegen worden veiliger gemaakt door onder meer betere aanwijzingen via verkeersborden.

In het kader van Culturele Hoofdstad worden er komend jaar verscheidene activiteiten in de hele provincie georganiseerd en de mensen moeten veilig van het een naar het andere evenement kunnen reizen. Statenlid Hans Visser zegt dat bezoekers van buiten de provincie minder bekend zijn met Fryslân. "Verkeersveiligheid staat bij het CDA hoog in het vaandel en gastheerschap en gastvrijheid moeten hand in hand gaan met verkeersveiligheidsvoorlichting", zo zegt CDA'er Visser.