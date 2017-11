Politiek in Fryslân wil 'Living Lab' op Afsluitdijk

Op de Afsluitdijk moet een levend en dynamisch laboratorium komen. Het CDA in de Staten heeft daar woensdag in samenwerking met hat de VVD, PvdA, FNP, ChristenUnie, GrienLinks, SP en 50+ een motie voor ingediend. Deze werd gesteund door een meerderheid van de partijen. Met dit 'Living Lab' moet er een samenwerking ontstaan tussen onderzoek en innovatie. In het laboratorium moet door bijvoorbeeld studenten onderzoek worden gedaan op het gebied van duurzaamheid. Het doel is om de connecties tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren en om publiek-private samenwerking te stimuleren. Door de motie van het CDA komt er nu een verkennend onderzoek naar het 'Living Lab'.