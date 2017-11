SKS skûtsjesilen ook in 2018 op televisie bij Omroep MAX

Het SKS skûtsjesilen zal ook in 2018 op de landelijke televisie te zien zijn. De samenwerking tussen Omrop Fryslân en Omroep MAX gaat door tot volgend jaar. Het Skûtsje Sjoernaal was afgelopen zomer overdag het programma met de meeste kijkers op NPO1. De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is erg blij met de langere samenwerking tussen de beide media. Met name omdat dit de sport landelijke bekendheid oplevert. Voor het Skûtsje Sjoernaal kan Omroep MAX gebruik maken van de journalisten en faciliteiten van Omrop Fryslân.

MAX-directeur Jan Slagter is erg blij met de samenwerking: "De knowhow over het skûtsjesilen en hoe dat mooi in beeld te brengen, zit bij de Omrop. Ik ben heel blij dat wij daarvan gebruik kunnen maken". Ook hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân is erg tevreden over het doorzetten van de samenwerking: "Naast ons eigen skûtsjeprogrammering laten we hiermee op het landelijke net zien wat wij kunnen en dat is heel veel. Daarnaast is de samenwerking met Omroep MAX erg prettig en zorgt die er bovendien voor dat publiek geld efficiënt wordt besteed."