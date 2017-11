Friese fans in de rij voor concert van Harry Styles

"We love Harry!!" roept Anita uit Gorredijk in De Middei fan Fryslân. Ze staat met een groep vriendinnen in de rij voor de Britse zanger Harry Styles die woensdagavond optreedt in AFAS Live in Amsterdam. "We hebben er super veel zin in!"

Sommige fans zijn al twee dagen aan het bivakkeren om zo een goed plekje vooraan te bemachtigen. "We zijn de allergrootste fans," zegt Anita. "Als we naar binnen mogen, beuken we iedereen aan de kant om vooraan te komen. En dan maar hopen dat we niet flauwvallen. Van tevoren veel water drinken en dan maar hopen dat het goed gaat."

Schreeuwende meisjes, knuffels en bloemen mee, en urenlang in de kou wachten... Voor dames tussen de 9 jaar en zelfs 36 jaar is deze avond de belangrijkste van hun leven. Ze zien hun idool Harry Styles, eerder van One Direction. Hij is zo populair dat kaarten voor zijn concert binnen een paar minuten waren uitverkocht.

De Friese Geeske heeft geen kaarten kunnen krijgen. "Ik had er wel heel graag bij willen zijn. Zelfs met meerdere laptops lukte het niet om een kaart te kopen. Ook voor het concert in maart heb ik geen kaart, maar misschien lukt dat nog op Marktplaats." Ze is wel al eens naar een concert van One Direction geweest, "maar nu heeft hij zijn eigen muziek, dus dat is wel veel leuker."