VIDEO: Kan Fryslân in 2050 energieneutraal zijn?

Fryslân wil in 2050 volledig energieneutraal zijn, of het nu gaat om zonne- of windenergie, biogas of aardwarmte. Is dat wel realistisch? Langzamerhand komt er flink wat weerstand van verschillende actiegroepen tegen alle plannen voor windmolens en zonneparken. Iedereen begrijpt het belang, maar niemand wil dat in de eigen achtertuin. En weten de Friezen wel hoe ze hun huizen duurzaam kunnen maken? Over twaalf jaar moeten alle woningen in Fryslân energieneutraal zijn.

Op de noordelijke klimaattop komen donderdag in Groningen een heleboel experts op het gebied van duurzaamheid samen. Ze zullen kennis uitwisselen en nadenken over alle nieuwe initiatieven.