Lutz Jacobi en Anneke Douma zingen carnavalskraker

Kandidaat-raadslid Lutz Jacobi en zangeres Anneke Douma hebben samen een eigen carnavalskraker opgenomen. Het nummer wordt volgende week woensdag gepresenteerd in poppodium Neushoorn in Leeuwarden. Diezelfde avond is ook de verkiezing van het beste levenslied van Leeuwarden. Jacobi en Douma hebben al eerder samen gezongen en dat is beide goed bevallen. Daarom zijn ze nu de studio in geweest om een carnavalsnummer op te nemen.

De avond van het levenslied is een initiatief van de PvdA in Leeuwarden. Lutz Jacobi is lijsttrekker, Anneke Douma is lijstduwer. Lutz Jacobi vindt echter dat het geen partijaangelegenheid is, want iedereen mag aan de avond meedoen. "Het levenslied is van iedereen, arm en rijk, jong en oud, politiek en a-politiek", zegt Jacobi.