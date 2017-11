Kunstwerk over de dood op het strand van Ameland

Op het strand van Ameland wordt begin volgend jaar een kunstwerk over de dood gemaakt. Het is een project van Sonja Hooglander, die in deeltijd studeert aan de Kunstacademie in Leeuwarden. Ze wil de reis naar de dood uitbeelden op het strand, waar de natuur zijn werk doet. Ze zal figuren en symbolen, die te maken hebben met de dood, uitgraven op het strand. Als het water er overheen stroomt, ontstaan er dan geulen. In die geulen worden dennenappels gelegd. Deze staan symbool voor het leven.

Uiteindelijk stromen de figuren onder en gaan ze verloren in de zee. Of zoals de kunstenaar zegt: "De natuur neemt het leven." Tegelijkertijd ontstaat er nieuw leven, omdat de dennenappels worden meegenomen door de golven. Het is de bedoeling dat Hooglander op 24 februari begint met de opbouw. Op 4 maart moet het klaar zijn.