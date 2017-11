Cel geëist voor jonge inbreker

Een man van 18 jaar zonder vaste woonplaats moet negen maanden de cel in. De man brak in juli in een auto in Drachten in. De spullen die hij meenam, werden later teruggevonden in een huis in Drachten waar de man tijdelijk woonde. In het huis werden ook spullen gevonden die afkomstig waren van andere inbraken.

Twee weken geleden is tegen de man ook negen maanden cel geëist. Of hij die ook moet uitzitten, is de vraag omdat de man op dit moment in het uitzetcentrum in Ter Apel zit. Dat centrum is bedoeld voor asielzoekers die niet in ons land mogen blijven.