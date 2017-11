Alarmcentrale Kooi Drachten zit diep onder de grond

Acht meter onder de grond in Drachten zitten waarschijnlijk de best beveiligde beveiligers van Fryslân. Het bedrijf Kooi Security is daar gevestigd in het oude gebouw van de Nederlandsche Bank. Onder dat gebouw zit een grote kluis. In die kluis is nu de alarmcentrale gemaakt. Door de bijzondere plaats voldoet de centrale aan de strengste eisen. Feitelijk zijn ze met anderhalve meter beton overgekwalificeerd, want er is maar 25 centimeter nodig.

Er zijn maar zeven bedrijven in Nederland die een zogenaamde particuliere, Europese alarmcentrale hebben en daar hoort Kooi nu ook bij. Om het voor de centralisten gezellig te maken, zijn er televisietoestellen met live beelden uit de buitenwereld opgehangen. Dat moeten de ramen voorstellen. Donderdag wordt de nieuwe centrale geopend. Het bedrijf bewaakt 300 objecten in heel Europa en is gespecialiseerd in mobiele camarabewaking.