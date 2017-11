"Vangstverbod paling in zout water is een ramp"

Een vangstverbod voor paling in zout water door de Europese Unie zal de hele sector kapot maken. Dat zegt palingvisser en bestuurslid van de Fryske Fisker Jappie Spijkstra. Fryske Fisker vertegenwoordigt de veertien Friese binnenvissers. Een vangstverbod voor onder andere de Noord- en Waddenzee is volgens Spijstra helemaal niet nodig, omdat de palingstand de laatste jaren weer op peil is.

Spijkstra heeft het over een krankzinnig idee. "Wij doen als vissers heel veel om de palingstand op peil te houden, zoals het uitzetten van glasaal. Wanneer de bonafide vissers daar mee ophouden, dan zet je bovendien de deur voor de stropers wijd open." Spijkstra denkt niet dat er een Europees verbod komt. Behalve Nederland is ook Frankrijk fel tegenstander. In december praat de Europese Commissie over het voorstel.