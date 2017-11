Stageplaatsen moeten vluchtelingen meer kansen bieden

Om jonge vluchtelingen in Fryslân een kans te geven, moeten bedrijven meer stageplaatsen beschikbaar stellen. Dat zegt Evelien Cohenno van de ToekomstAcademie, een initiatief van een stichting die jonge vluchtelingen wil helpen, zodat ze in de toekomst mogelijk een baan kunnen krijgen. De ToekomstAcademie wil in de regio Drachten/Burgum leertrajecten voor vluchtelingen tussen de 15 tot 30 jaar opzetten.

Twaalf weken lang, een paar uur in de week, kunnen ze dan zichzelf ontwikkelen. De ToekomstAcademie in de regio Drachten/Burgum moet de vijfde locatie in het land worden. De initiatiefnemers zoeken coaches en maatjes die jonge vluchtelingen kunnen begeleiden. Elk halfjaar heeft de academie plaats voor 125 deelnemers.