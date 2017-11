Onderzoek naar brand Franeker

De politie doet onderzoek naar de brand in een woning aan de Prins Bernhardlaan in Franeker in de nacht van dinsdag op woensdag. De brand is waarschijnlijk ontstaan op zolder, bij het opladen van een mobiele telefoon. Omdat op de begane grond in de woning ook veel schade is, is er mogelijk sprake van meer brandhaarden.

De politie gaat dit onderzoeken. De brandweer kreeg vannacht een melding van een uitslaande brand. De bewoner was door een keukenraam zelf uit de woning gekomen en lag gewond op de grond, toen de hulpdiensten arriveerden. Hij is door medewerkers van de ambulance behandeld. De brandweer heeft twee woningen ontruimd. Door de brand ontstond veel schade aan de woning.