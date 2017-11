Oproep bakker helpt; bakkerij Vlieland lijkt gered

De redding van de enige bakkerij op Vlieland lijkt dichtbij te zijn. Een week geleden deed Lisette Westers, het enige bakkende personeelslid een oproep in Muzyk yn Bedriuw voor een collega. Dat heeft geholpen, want ze kreeg maar liefst veertien sollicitanten. "Daar zitten best wel een paar tussen waarvan ik denk dat het wel wat gaat worden. De reacties komen uit binnen- en buitenland. Als hier niets tussen zit, dan weet ik het ook niet meer."

De bakker geniet nu van een korte vakantie, maar heeft al wel contact gehad met alle gegadigden. "Iedereen zegt wel naar Vlieland te willen komen, maar dat zeggen ze altijd. Dat is nog even afwachten. Maar ik ga ervan uit dat het gaat lukken."