Sietze Schukking beëdigd als Statenlid voor D66

Sietze Schukking uit Jirnsum is woensdagmorgen beëdigd als Statenlid voor D66. Hij komt in de plaats van Mark de Roo, die na de zomer de Staten tussentijds heeft verlaten. De 54-jarige Sietze Sije Schukking is al jaren voor D66 actief. Op dit moment zit hij in de programmacommissie Leeuwarden en in de programmacommissie Fryslân. Hij krijgt de portefeuille landbouw, water, economie en natuur.

Schukking is directeur van Acorus Marine BV en Acorus Automation BV in Jirnsum en zet zich in voor de Stichting It Grienedykster Gea en de initiatiefgroep Fryslân Foarút. Ook zet hij zich als hobbyboer in voor zeldzame huisdierrassen.