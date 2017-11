De politie in Leeuwarden heeft dinsdag een 24-jarige Leeuwarder aangehouden die naakt en bierdrinkend op straat werd aangetroffen. De man had zojuist daarvoor op Achter de Hoven een boete gekregen voor het drinken van alcohol op straat. Kort daarna werd hij naakt op het Potmargepaad gezien. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

De politie heeft ook een 21-jarige bromfietser aangehouden, nadat die bij een ruzie met een fietser klappen uitdeelde. Een agent zag dat en pakte de bromfietser op.