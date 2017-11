Henk Gemser genomineerd voor coachprijs IOC

Henk Gemser is door sportkoepel NOC*NSF genomineerd voor de Lifetime Coach Awards, een prijs die door het Internationaal Olympisch Comité in het leven is geroepen. Donderdag worden de winnaars bekendgemaakt. "Wij vinden dat Henk uitstekend voldoet aan de criteria'', zegt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF. "Hij heeft een leven lang aan schaatsen en sport in het algemeen gewijd. Hij is in meerdere functies actief geweest en zelfs in meerdere sporten.''

Genomineerden mogen niet meer actief zijn in hun vak, moeten tenminste een keer aan de Olympische Spelen hebben deelgenomen als coach en een grote bijdrage aan de sport hebben geleverd. Gemser (77) boekte zijn grootste olympische coachsuccessen tijdens de Spelen in Nagano (1998) met goud voor zijn schaatsers Ids Postma (1000 meter) en Gianni Romme (5 en 10 km). Daarnaast was hij in 2004 technisch directeur van de zeilers bij de Spelen in Athene, in 2010 chef de mission bij de Winterspelen in Vancouver en in 2012 nog technisch directeur van de handboogbond op de Spelen van Londen.