Lange Slachtemaraton van twee dagen nog lang niet volgeboekt

De Slachtemaraton, 42 kilometer door het mooie Friese landschap wandelen, met onderweg van alles en nog wat te doen om je er doorheen te slepen. Maar het blijft een lange afstand. Volgend jaar bestaat de Slachtemaraton uit twee dagen. Deze speciale editie heeft voor één keer een nieuwe route van in totaal zo'n 91 kilometer. De deelnemers wandelen door alle dorpen die betrokken zijn bij de Slachtemaraton. Daarom wordt de route meer dan twee keer zo lang. Het is niet mogelijk om maar een dag te wandelen. Er is in 2018 geen Slachtemaraton voor hardlopers. Die moeten wachten tot 2020.

Dat heel veel mensen tegen die dubbele afstand aan hikken, merken ze bij de organisatie ook. De Slachtemaraton van 2018, in het jaar van LF2018 Culturele Hoofdstad, is op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september. De start is in Raerd, de finish ligt in Oosterbierum.