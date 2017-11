Eén persoon gewond bij woningbrand Franeker

Bij een woningbrand in Franeker is in de nacht van dinsdag op woensdag een bewoner lichtgewond geraakt. De brandweer kreeg een melding van een uitslaande brand in een huis aan de Prins Bernhardlaan. Er was nog een bewoner in het huis, maar die kon op eigen gelegenheid naar buiten komen. Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. De brandweer had het vuur snel onder controle en heeft de woning geventileerd. De bewoners zijn op een andere plek opgevangen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.