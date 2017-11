Tennisser Sander Arends naar tweede ronde in Bratislava

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft het dinsdagavond, samen met zijn partner Antonio Sancic uit Kroatië, tot de tweede ronde van het Challengertoernoai in Slowakije weten te schoppen. In de eerste ronde was het duo te sterk voor de Zwitser Luca Margaroli en de Oostenrijker Tristan-Samuel Weissborn.

In Bratislava wonnen Arends en Sancic de eerste set met 6-4. De tweede set verloren ze met 4-6 en daarom moest de derde set de doorslag geven. Die ging met 10-6 naar Arends en Sancic en dus staat het duo woensdag in de kwartfinales. De tegenstanders zijn dan de Rus Mikhail Elgin en Divij Sharan uit India.