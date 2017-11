GroenLeven snelst groeiende bedrijf van Noord-Nederland

Het bedrijf GroenLeven heeft dinsdag in theater De Tamboer de gouden FD Gazellen Award ontvangen. GroenLeven is het snelst groeiende bedrijf in de categorie 'middelgroot' van de regio Noord-Nederland. De prijs wordt uitgereikt door Het Financieele Dagblad.

Er wordt behalve naar groei ook gekeken naar de omzetgroei en of een bedrijf een stabiele en gezonde financiële positie heeft. GroenLeven is een bedrijf dat zonneparken bouwt op soms zeer bijzondere locaties.

Trots

GroenLeven is opgericht door twee vrienden. Ze begonnen in een garage en zijn trots dat ze nu het snelst groeiende middelgrote bedrijf van Noord-Nederland zijn.

Sytse Bouwer, een van de twee vrienden en mede-eigenaar van GroenLeven: ''Geweldig om deze award te mogen ontvangen. Dit is een prachtig nieuw hoofdstuk in het jongensboek 'GroenLeven'. We werken hard met een prachtig team en werken vanuit het principe 'doen is het nieuwe denken'. Belangrijk is dat je altijd je afspraken nakomt.''

Volgens Bouwer is de prijs een groot compliment voor het bedrijf en de medewerkers die iedere dag weer hard werken en klaarstaan voor de klanten.