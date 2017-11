Dode en gewonde bij ernstig ongeval op A32 bij Akkrum

Bij een ernstig ongeval op de A32 bij Akkrum is dinsdagavond een dode gevallen. De oorzaak van het ongeluk was een auto met pech, waar meerdere auto's op zijn gebotst. Behalve het dodelijke slachtoffer raakte er ook een persoon zwaar gewond. De weg tussen Heerenveen en Akkrum was een tijd lang afgesloten. Het verkeer werd bij Heerenveen via Drachten omgeleid. Er waren zes ambulances ter plekke en ook het Mobiel Medisch Team werd ingeschakeld voor hulpverlening.

