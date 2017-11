Garantiefonds voor activiteiten Culturele Hoofdstad

Er komt een garantiefonds voor Culturele Hoofdstad-activiteiten die afhankelijk zijn van kaartverkoop. De provincie, de gemeente Leeuwarden en het Fonds Podiumkunsten willen niet dat organisatoren van tevoren al in financiële problemen raken.

In totaal is er al ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Één miljoen is afkomstig van de provincie, drie ton van de gemeente Leeuwarden en twee ton van het Fonds Podiumkunsten. Het gaat in totaal om elf voorstellingen. Als de activiteiten uiteidelijk winst opleveren, delen de drie partijen daarin mee.

Gedeputeerde Sietske Poepjes wil binnenkort weer met de organisatie van Leeuwarden-Fryslân 2018 in gesprek over de sponsoring. Het aantal sponsoren kan beter, vindt Poepjes, die daarnaast stelt dat Leeuwarden-Fryslân 2018 inhoudelijk staat als een huis.